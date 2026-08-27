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Политика

В Госдуме допустили прекращение поставок нефти и газа в Венгрию

Фото: depositphotos/63ru78

Россия может прекратить поставки нефти и газа в Венгрию после того, как Будапешт объявил Москву угрозой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника.

По его мнению, новому венгерскому правительству "дали команду" относиться к России, как к враждебной стране. Россия в таком случае, считает Колесник, может поставить под вопрос поставки нефти Будапешту после таких заявлений.

По словам депутата, упомянутую "команду" объявить Россию угрозой Будапешт получил из Брюсселя. Колесник также предположил, что Венгрия под давлением Евросоюза может сама первой отказаться от российских энергоносителей, следуя в фарватере европейской политики в отношении Москвы.

Новое правительство Венгрии признало Россию угрозой для национальной безопасности. Соответствующее заявление появилось в документе для венгерской делегации на Генассамблее ООН. В нем отмечается, что действия России "несут угрозу" не только для Венгрии, но и для Европы, а также для мирового порядка.

Ранее глава Минобороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил, что его страна "закрывает двери" перед Россией. По словам министра, Будапешт должен "восстановить доверие к своим союзникам".

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