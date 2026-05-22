Европейские страны вновь начнут закупать российский газ после окончания украинского конфликта. Об этом завяил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Я думаю, что после окончания войны весь Евросоюз вернется к закупке российского газа, потому что он дешевле. Это обусловлено конкурентоспособностью и географическим положением", – отметил венгерский премьер.

Мадьяр подчеркнул, что европейская политика сильно изменится после того, как конфликт будет завершен. Он также выразил надежду, что это произойдет быстро.

Ранее Британия запретила услуги для морских перевозок российского сжиженного природного газа (СПГ). В Лондоне заявили, что это решение входит в "новый мощный" пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих антироссийских ограничений.

В МИД России заявили, что государства Евросоюза потеряли до триллиона долларов из-за отказа от российского сырья и углеводородов.