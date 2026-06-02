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02 июня, 16:38

Общество

В ООН предупредили об аномальной жаре из-за феномена Эль-Ниньо

Фото: ТАСС/Олег Елков

Феномен Эль-Ниньо вызовет повышение глобальных температур в ближайшие месяцы. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), входящей в структуру ООН.

"Из-за необычно теплых океанских вод в тропической части Тихого океана развиваются условия Эль-Ниньо, которые, как ожидается, повлияют на глобальные температурные и осадочные режимы, увеличивая риск экстремальных погодных явлений в ближайшие месяцы", – сказано в документе.

На сегодняшний день вероятность этого погодного явления оценивается в 80% на период с июня по август 2026 года. При этом существует высокая вероятность его сохранения как минимум до ноября.

Эксперты отмечают, что, несмотря на неопределенность относительно максимальной интенсивности и сроков Эль-Ниньо, большинство прогнозов указывают на его умеренную или даже сильную активность. Ожидается, что это и приведет к росту температур на значительной части планеты.

"Нам необходимо подготовиться к потенциально сильному явлению Эль-Ниньо, которое усугубит засуху и проливные дожди, а также повысит риск возникновения волн жары как на суше, так и в океане", – заявила на брифинге в Женеве генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло.

Феномен, по ее словам, может привести к засухе в Австралии, Центральной Америке, Индонезии и нескольких регионах Южной Азии, а также способствовать формированию ураганов в центральной и восточной частях Тихого океана.

Среди других рисков, связанных с экстремальной жарой, Сауло выделила увеличение распространения заболеваний, передаваемых комарами и клещами, а также сокращение запасов продовольствия и воды.

Предыдущий мощный Эль-Ниньо фиксировался в 2023–2024 годах. Тогда он привел к тому, что 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений.

Ранее эксперты ВМО предупредили о том, что следующие 5 лет, с 2026 по 2030 год, с большой вероятностью могут стать одними из самых жарких за всю историю наблюдений. По данным ученых, с вероятностью 86% хотя бы один из этих годов побьет текущий рекорд 2024-го.

Кроме того, среднегодовая температура на Земле будет на 1,3–1,9 градуса выше, чем во второй половине XIX века. С вероятностью 91% один из ближайших 5 лет превысит порог температуры в 1,5 градуса.

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