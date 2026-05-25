Эксперт Тихонов: Эль-Ниньо угрожает Австралии и странам АТР

Латинская Америка, Австралия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона могут больше всего пострадать от Эль-Ниньо. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.

Эль-Ниньо – природное явление, когда температура воды в экваториальной части Тихого океана увеличивается до аномальных значений. Кроме того, резкая смена температурного режима запускает климатические сдвиги на Земле. Одни регионы страдают от наводнений, другие – от засухи.

"Азиатско-Тихоокеанский регион столкнется с острейшим дефицитом влаги. Австралия уже начала экстренную выбраковку скота, готовясь к засушливому периоду. Латинская Америка окажется во власти разрушительных наводнений", – заявил эксперт.

По его словам, в Индонезии производство пальмового масла может уменьшиться на 1–2 миллиона тонн по причине засухи и повышения на 30% цен на удобрения. При этом зарубежная сельскохозяйственная служба минсельхоза США спрогнозировала снижение в Австралии производства пшеницы на 19%: с 36 до 29 миллионов тонн в 2026 году.

Если говорить о Латинской Америке, то Перу из-за "прибрежного Эль-Ниньо" ввело режим чрезвычайного положения. Аналитик добавил, что в стране уже разрушены сотни километров дорог, известно о десятках погибших.

По его словам, такие локальные кризисы уже повлияли на глобальные индикаторы. Например, в апреле этого года индекс продовольственных цен ФАО увеличился на 2,3% по сравнению с мартом и достиг 127,4%. Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление ценового давления "по мере реализации погодных рисков", добавил Тихонов.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус высказал мнение, что "супер Эль-Ниньо" никак не повлияет на центральную часть России. Это объясняется тем, что она находится достаточно далеко от формирования этого природного явления. Влияние на Москву должно быть минимальным, заключил эксперт.