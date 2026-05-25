В Кремле призвали опираться на заявления Минобороны РФ по вопросам ударов "Орешником"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал опираться на публикации министерства обороны России по вопросам ударов баллистическими ракетами "Орешник".

"Об этом было сказано в заявлении Минобороны РФ, надеюсь, вы отфиксировали эти заявления", – привела его слова "Газета.ру".

Вооруженные силы России применили "Орешник" в рамках массированного удара возмездия по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины 24 мая. В операции в том числе задействовали аэробаллистические ракеты "Искандер" и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Атака была осуществлена в ответ на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России. Украинские средства ПВО, как писали СМИ, не смогли отбить снаряды, что стало очередным сигналом Киеву и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое средство воздушной обороны.