25 мая, 14:38

Политика

В Кремле призвали опираться на заявления Минобороны РФ по вопросам ударов "Орешником"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал опираться на публикации министерства обороны России по вопросам ударов баллистическими ракетами "Орешник".

"Об этом было сказано в заявлении Минобороны РФ, надеюсь, вы отфиксировали эти заявления", – привела его слова "Газета.ру".

Вооруженные силы России применили "Орешник" в рамках массированного удара возмездия по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины 24 мая. В операции в том числе задействовали аэробаллистические ракеты "Искандер" и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Атака была осуществлена в ответ на террористические удары киевского режима по гражданским объектам на территории России. Украинские средства ПВО, как писали СМИ, не смогли отбить снаряды, что стало очередным сигналом Киеву и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое средство воздушной обороны.

