Фото: AP Photo/Zoya Shu

Средства ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли отбить российские удары возмездия, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В публикации отмечается, что это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое средство ПВО. Если она будет оснащена ядерными боеголовками, то может причинить огромный ущерб.

"Отбила система ПВО эти удары не очень удачно, и было много прилетов", – говорится в материале.

Уточняется, что причиной стала нехватка боеприпасов для американских комплексов ПВО, которая обострилась из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины. Атака стала ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

В ходе удара армия РФ смогла поразить украинскую военную инфраструктуру, объекты ВПК, пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и иные пункты управления ВСУ, расположенные в Киеве и Киевской области.