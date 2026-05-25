25 мая, 21:57

Режиссер Оливер Стоун впервые за 10 лет снимет художественный фильм

Американский режиссер и обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун спустя 10 лет перерыва приступил к съемкам нового художественного фильма. Об этом сообщает газета "24 часа".

Как говорится в материале, для съемок кинокартины "Белая ложь" он прибыл в болгарскую Софию. Там режиссер пробудет до конца текущей недели.

Отмечается, что София стала основной локацией международного съемочного графика. Работа над фильмом также продолжится в Риме и Бангкоке.

Главную роль в кинокартине исполнит голливудский актер Джош Хартнетт. Основой сюжета станет рассказ от лица трех поколений.

Ранее стало известно, что режиссер Майкл Бэй снимет фильм "Эпическая ярость", в основу сюжета которого ляжет операция по спасению двух американских пилотов F-15E в Иране. Над кинокартиной он будет работать совместно с продюсерами Скоттом Гарденхоуром и Эрвином Стоффом.

