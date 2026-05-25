25 мая, 23:13

Семь человек погибли из-за атак ВСУ на ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Семь человек, включая двух детей, погибли в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки 25 мая из-за ударов Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Семья из четырех человек, включая мальчика 2013 года рождения и девочку 2012 года рождения, погибла в Калининском районе Горловки, еще один мужчина скончался из-за удара БПЛА в Горняцком районе Макеевки.

В Дебальцево из-за удара беспилотника погиб мужчина 1996 года рождения. Также при атаке ударным украинским дроном погиб еще один мужчина в Савельевке под Енакиево. Кроме того еще 15 человек, из которых 4 ребенка, пострадали на территории ДНР.

Ранее мужчина погиб в Грайвороне Белгородской области в результате атаки дрона на автомобиль. В результате удара машина загорелась, однако пожарные уже ликвидировали возгорание.

