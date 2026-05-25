Мужчина погиб в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль

Мужчина погиб в Грайвороне Белгородской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль, сообщили в региональном оперштабе.

В результате удара машина загорелась, однако пожарные уже ликвидировали возгорание.

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированному ракетному обстрелу в ночь на 25 мая. В ходе атаки пострадал мирный житель, он был доставлен в больницу.

Кроме того, зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Также повреждены фасады двух административных зданий.