Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 04:25

Политика

В ГД предложили разрешить гражданам регистрироваться в апартаментах

Фото: Москва 24/Анна Селина

Группа депутатов от фракции КПРФ внесла на рассмотрение законопроект, разрешающий гражданам России оформлять регистрацию по месту пребывания в апартаментах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Поправки планируется внести в закон "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации". Законодательная инициатива расширяет перечень объектов, где допускается временная регистрация.

Проект предлагает утвердить критерии, по которым нежилые помещения будут признаваться пригодными для проживания и регистрации, сохранив при этом требование о соответствии помещений проектной документации. Одновременно из-под действия норм предлагается вывести гостиничные номера.

Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство не позволяет регистрироваться в апартаментах и других нежилых помещениях, даже если они фактически пригодны для постоянного проживания. По мнению парламентариев, это нарушает конституционные права граждан на свободу передвижения и выбор места жительства.

Один из разработчиков проекта, депутат от КПРФ Георгий Камнев, пояснил в беседе с агентством, что люди должны иметь право регистрироваться в собственных апартаментах, расположенных в многоквартирных домах, если эти помещения не относятся к номерному фонду гостиниц.

Также он подчеркнул, что из-за высоких цен на рынке жилья многие семьи вынуждены приобретать более доступные апартаменты вместо полноценных квартир, однако отсутствие возможности оформить регистрацию оставляет их на юридическом уровне без определенного места жительства.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект о борьбе с так называемыми резиновыми квартирами. Документ разработан для борьбы с фиктивной регистрацией в жилых помещениях, а также с неограниченным количеством лиц, проживающих в гостиницах многоквартирных домов (МКД).

Читайте также


политикаобщество

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика