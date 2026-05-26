В ГД предложили разрешить гражданам регистрироваться в апартаментах

Группа депутатов от фракции КПРФ внесла на рассмотрение законопроект, разрешающий гражданам России оформлять регистрацию по месту пребывания в апартаментах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Поправки планируется внести в закон "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации". Законодательная инициатива расширяет перечень объектов, где допускается временная регистрация.

Проект предлагает утвердить критерии, по которым нежилые помещения будут признаваться пригодными для проживания и регистрации, сохранив при этом требование о соответствии помещений проектной документации. Одновременно из-под действия норм предлагается вывести гостиничные номера.

Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство не позволяет регистрироваться в апартаментах и других нежилых помещениях, даже если они фактически пригодны для постоянного проживания. По мнению парламентариев, это нарушает конституционные права граждан на свободу передвижения и выбор места жительства.

Один из разработчиков проекта, депутат от КПРФ Георгий Камнев, пояснил в беседе с агентством, что люди должны иметь право регистрироваться в собственных апартаментах, расположенных в многоквартирных домах, если эти помещения не относятся к номерному фонду гостиниц.

Также он подчеркнул, что из-за высоких цен на рынке жилья многие семьи вынуждены приобретать более доступные апартаменты вместо полноценных квартир, однако отсутствие возможности оформить регистрацию оставляет их на юридическом уровне без определенного места жительства.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект о борьбе с так называемыми резиновыми квартирами. Документ разработан для борьбы с фиктивной регистрацией в жилых помещениях, а также с неограниченным количеством лиц, проживающих в гостиницах многоквартирных домов (МКД).