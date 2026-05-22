Врач Осипов опроверг данные о всплеске заболеваемости инфекционным мононуклеозом в РФ

Представители поколения Z все чаще заражаются "болезнью поцелуев" – инфекционным мононуклеозом, сообщили СМИ. Может ли идти речь о массовом явлении, кто в группе риска и что стоит делать в профилактических целях, разбиралась Москва 24.

Эпидемиологический порог

Среди зумеров зафиксирован рост заболеваемости инфекционным мононуклеозом: вирус называют "болезнью поцелуев", сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным журналистов, в России фиксируется 40–80 случаев инфекционного мононуклеоза на 100 тысяч населения: ранее диагноз чаще ставили детям 4–5 лет, и в настоящее время он чаще встречается у молодежи, школьников и студентов 15–24 лет.

Название "болезнь поцелуев" взялось от возбудителя – вируса Эпштейна-Барр, который передается через слюну, а среди самых опасных осложнений – гнойная ангина, герпетический энцефалит и дыхательная недостаточность.

В качестве примера телеграм-канал привел историю 22-летней москвички Арины, которая перенесла инфекцию в тяжелой форме. Девушка попала в реанимацию с сильным отеком шеи и несколько недель находилась в больнице с температурой около 40 градусов. Кроме того, врачи сообщили пациентке об изменении цвета крови – та приобрела розоватый оттенок, отмечается в публикации.

В свою очередь, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что инфекционному мононуклеозу все же чаще других подвержены люди до 18 лет.





Андрей Кондрахин кандидат медицинских наук Это связано с тем, что дети находятся в тесном контакте друг с другом в школах, детских садах, кружках и спортивных секциях. Особенно ситуация усугубляется в лагерях, домах отдыха и школах-пансионатах, где контактно-бытовое взаимодействие еще интенсивнее. Поэтому эпидемиологический порог может повышаться просто из-за несоблюдения элементарных гигиенических правил.

Кроме того, по словам эксперта, дети болеют чаще, потому что их иммунитет продолжает формироваться до 18 лет. Также он уточнил, что если человек перенес патологию, то вирус остается в организме на всю жизнь, перейдя в латентное (скрытое) состояние и активизируясь при понижении иммунитета.

Ослабленный иммунитет

При этом заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов отметил, что информация о резком всплеске патологии является преувеличенной.

Специалист подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что это давно известное инфекционное заболевание, вызываемое вирусами, и протекать оно может по-разному.

"В тяжелых случаях поражаются миндалины, лимфоузлы и селезенка. Симптоматика начинается с повышения температуры от 37,5 градуса, затем появляется боль в горле, миндалины резко увеличиваются, иногда на них появляется гнойный налет, что может вызывать затруднение дыхания, лимфоузлы тоже становятся больше. При тяжелом течении температура достигает 40 градусов, возникает выраженная интоксикация, ломота тела и боли в суставах, может увеличиваться селезенка", – рассказал врач.

Осипов предупредил, что при любом повышении температуры, боли в горле и увеличении лимфоузлов необходимо обратиться к врачу: заболевание легко диагностируется как клиническими, так и лабораторными методами. Специфического лечения в борьбе с этим вирусом не существует, как и вакцины: в случае выявления назначаются противовирусные препараты, уточнил он.





Андрей Осипов заслуженный врач Российской Федерации Группы риска по инфекционному мононуклеозу не привязаны к возрасту: заболевают и маленькие дети, и молодежь, и взрослые. Однако тяжелее инфекцию переносят пациенты с хроническими и онкологическими патологиями, а также те, у кого ослаблен иммунитет. Передается вирус преимущественно воздушно-капельным путем – например, при тесном общении с зараженным или при нахождении в душном помещении.

Эксперт разъяснил, что в ряде случаев возможен контактно-бытовой механизм, главным образом через слюну (при использовании общей посуды, бутылок, зубных щеток, столовых приборов, а также игрушек, которые дети часто облизывают).

Осипов отметил, что в профилактических целях следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции, также после возвращения с улицы стоит тщательно вымыть руки, а затем умыться.

Пациентам с хроническими заболеваниями, детям, лицам с иммунодефицитом и онкологическими патологиями рекомендуется не посещать закрытые помещения с большим скоплением людей: если такого визита избежать не удается, необходимо надевать медицинскую маску, заключил специалист.