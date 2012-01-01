Врач Корсун перечислила главные отличия аллергии от простуды

Микрочастицы из окружающей среды способны вызывать аллергическую реакцию. Как отличить ее от простудного заболевания, рассказала врач общей практики и заведующая терапевтическим отделением Ирина Корсун в программе "Доктор 24".
Как проявляется аллергия
Зимой аллергия обостряется из-за отопления, которое сильно снижает влажность воздуха, рассказала Ирина Корсун.
Болезни, вызванные аллергией на пыль, в первую очередь затрагивают легкие: в них попадают частицы кожи человека, шерсти домашних животных, а также вещества, которые могут проникнуть в квартиру через окно – выхлопные газы и продукты сгорания.
Скопление пыли способно вызывать бронхиальную астму, затрудненное и свистящее дыхание. Помимо этого, возникают раздражение глаз или аллергический дерматит, который сопровождается покраснением и сухостью кожи.
Что касается простуды, при таком состоянии возможны повышение температуры, першение и боль в горле, а также гнойные выделения из носа. Однако иммунные реакции обычно появляются с детства и не проходят – они сопровождаются прозрачными выделениями из носа и глаз.
Смягчаем симптомы
"Если убрать пыль, заменить ковры, пуховые подушки, а также шерстяные одеяла на искусственные материалы, шторы на жалюзи и регулярно делать влажную уборку, то проявления аллергии могут уменьшиться", – объяснила эксперт.
Пыль из книг также является сильным аллергеном, поэтому следует хранить их в закрытых шкафах, периодически обрабатывая, добавила врач.
Специалист также советует приобрести увлажнитель воздуха, так как нормальная влажность составляет 40–50%. Такие показатели улучшат дыхание, а пыль осядет на поверхностях, что облегчит уборку.
Кроме того, важно следить за состоянием здоровья, проходить обследования и обращаться к специалистам при первых симптомах – обычно это свист при дыхании, особенно на выдохе, заключила врач.