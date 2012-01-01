Терапевт Хухрев объяснил, как микропластик попадает в организм

Микропластик всюду окружает человека. Как сократить его количество в повседневной жизни, рассказал врач общей практики и терапевт Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".
Источники микропластика
Ежедневно люди съедают по несколько граммов микропластика. Его можно классифицировать на первичный и вторичный, рассказал Алексей Хухрев.
Вторичный пластик образуется в результате разрушения более крупных изделий, например, при стирке вещей или в процессе утилизации, объяснил врач.
Источниками микропластика часто становятся синтетические ткани и детали на одежде, в том числе фурнитура. При стирке или механической обработке они выделяют микрочастицы. Также это происходит из-за трения автомобильных шин.
Чем опасен
Пластик медленно разрушается и обычно не оказывает прямого токсического воздействия на организм, если не учитывать его старые разновидности. Однако может быть вреден не сам материал, а вещества на его поверхности, например вирусы и аллергены.
Чтобы сократить количество пластика в повседневной жизни, стоит использовать многоразовые сумки, а также выбирать одежду из натуральных тканей. Помимо этого, необходимо установить дома фильтр для воды, заключил Хухрев.