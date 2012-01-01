Терапевт Хухрев объяснил, как микропластик попадает в организм

Микропластик всюду окружает человека. Как сократить его количество в повседневной жизни, рассказал врач общей практики и терапевт Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".

Источники микропластика

Ежедневно люди съедают по несколько граммов микропластика. Его можно классифицировать на первичный и вторичный, рассказал Алексей Хухрев.





Алексей Хухрев врач общей практики, терапевт Первичный пластик создается с определенной целью: например, для загущения косметических растворов, в качестве микроабразива или наполнителя. Также он используется в бытовой химии и промышленных продуктах.

Вторичный пластик образуется в результате разрушения более крупных изделий, например, при стирке вещей или в процессе утилизации, объяснил врач.

Источниками микропластика часто становятся синтетические ткани и детали на одежде, в том числе фурнитура. При стирке или механической обработке они выделяют микрочастицы. Также это происходит из-за трения автомобильных шин.





Алексей Хухрев врач общей практики, терапевт Я читал исследование, в котором говорится, что жидкость в пластиковой бутылке может содержать в пять раз больше микрочастиц вещества, чем находится в водопроводной воде. Более того, пластмасса разлагается в среднем около 450 лет.

Чем опасен

Пластик медленно разрушается и обычно не оказывает прямого токсического воздействия на организм, если не учитывать его старые разновидности. Однако может быть вреден не сам материал, а вещества на его поверхности, например вирусы и аллергены.





Алексей Хухрев врач общей практики, терапевт Мы также до сих пор не знаем, насколько опасны импланты, которые вводят в тело, так как прошло мало времени, чтобы сделать серьезные статистические выводы. Тем не менее объем доказательств постепенно накапливается, и, вероятно, вскоре мы сможем сделать более обоснованные заключения.

Чтобы сократить количество пластика в повседневной жизни, стоит использовать многоразовые сумки, а также выбирать одежду из натуральных тканей. Помимо этого, необходимо установить дома фильтр для воды, заключил Хухрев.