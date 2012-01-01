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07 января, 08:28

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Терапевт Хухрев объяснил, как микропластик попадает в организм

Питание пластиком: как вредные микрочастицы попадают в организм

Микропластик всюду окружает человека. Как сократить его количество в повседневной жизни, рассказал врач общей практики и терапевт Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".

Источники микропластика

Фото: 123RF/photoboyko

Ежедневно люди съедают по несколько граммов микропластика. Его можно классифицировать на первичный и вторичный, рассказал Алексей Хухрев.

Первичный пластик создается с определенной целью: например, для загущения косметических растворов, в качестве микроабразива или наполнителя. Также он используется в бытовой химии и промышленных продуктах.
Алексей Хухрев
врач общей практики, терапевт

Вторичный пластик образуется в результате разрушения более крупных изделий, например, при стирке вещей или в процессе утилизации, объяснил врач.

Источниками микропластика часто становятся синтетические ткани и детали на одежде, в том числе фурнитура. При стирке или механической обработке они выделяют микрочастицы. Также это происходит из-за трения автомобильных шин.

Я читал исследование, в котором говорится, что жидкость в пластиковой бутылке может содержать в пять раз больше микрочастиц вещества, чем находится в водопроводной воде. Более того, пластмасса разлагается в среднем около 450 лет.
Алексей Хухрев
врач общей практики, терапевт

Чем опасен

Фото: 123RF/wirestock

Пластик медленно разрушается и обычно не оказывает прямого токсического воздействия на организм, если не учитывать его старые разновидности. Однако может быть вреден не сам материал, а вещества на его поверхности, например вирусы и аллергены.

Мы также до сих пор не знаем, насколько опасны импланты, которые вводят в тело, так как прошло мало времени, чтобы сделать серьезные статистические выводы. Тем не менее объем доказательств постепенно накапливается, и, вероятно, вскоре мы сможем сделать более обоснованные заключения.
Алексей Хухрев
врач общей практики, терапевт

Чтобы сократить количество пластика в повседневной жизни, стоит использовать многоразовые сумки, а также выбирать одежду из натуральных тканей. Помимо этого, необходимо установить дома фильтр для воды, заключил Хухрев.

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