Офтальмолог Михалева назвала главные правила подбора очков и линз

Неправильно подобранные очки вызывают сильные головные боли, а линзы могут усугубить течение инфекции. О правилах коррекции зрения рассказала врач-офтальмолог и офтальмохирург Любава Михалева в программе "Доктор 24".

Очки или линзы?

Очки – один из наиболее доступных вариантов коррекции зрения. Также они считаются относительно безопасными, однако с ними могут возникнуть проблемы – например, когда плохо видит только один глаз, рассказала Любава Михалева.



Любава Михалева врач-офтальмолог, офтальмохирург В некоторых случаях подобрать очки невозможно, особенно когда разница в зрении превышает три диоптрии. Также аксессуар не образует единую оптическую систему с глазами, и боковой обзор ограничен. Эту проблему решают контактные линзы.

Они создают единую оптическую систему, но и у них есть недостатки. Во-первых, это инородные тела, которые постоянно находятся на глазах. Кроме того, даже самые современные силикон-гидрогелевые изделия накапливают на поверхности различные вещества, образуя благоприятную для бактерий среду. Поэтому у пациента всегда должен быть запасной вариант – очки, отметила врач.

Офтальмолог добавила: если возникнет инфекция, очки станут единственным способом коррекции зрения. Также не рекомендуется носить контактные линзы при начавшейся простуде или ОРВИ – в таких случаях их стоит выбросить после использования.

Как выбирать

В магазинах часто продаются готовые очки, однако доверять им не всегда безопасно. Например, неправильное межзрачковое расстояние дополнительно нагрузит глаза и вызовет сильные астенопические (головные) боли.



Любава Михалева врач-офтальмолог, офтальмохирург При выборе линз также стоит обратить внимание на материалы. Кроме того, чем дольше изделия предназначены для ношения, тем они толще и сильнее ощущаются в глазах. Самые тонкие и комфортные – однодневные.

Контактные линзы необходимо снимать на ночь и правильно за ними ухаживать. Для многодневных следует приобрести контейнеры, а также обзавестись раствором для промывания.

В свою очередь, при очищении очков рекомендованы специальные салфетки и жидкости, которые нужно использовать хотя бы два раза в неделю, заключила Михалева.