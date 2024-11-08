Врач Адамян: у людей в стрессе часто появляются мушки и искры перед глазами

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Хронический стресс может стать причиной проблем с органами зрения, включая появление мушек и пятен в поле зрения, рассказала "Газете.ру" врач-офтальмолог Арпине Адамян.

Она подчеркнула, что при стрессе организм старается себя защитить с помощью адаптационных механизмов, в результате чего активизируется симпатическая нервная система, а также меняется гормональный фон. Это, в свою очередь, приводит к сужению сосудов, гормональным сбоям и напряжению мышц тела, а также к неправильной работе всех систем в организме.

"Хронический стресс может приводить к появлению заболеваний сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ИБС, нарушения сердечного ритма и так далее), заболеваний нервной системы (хронические головные боли, тремор, судороги, бессонница, утомляемость), заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастриты, рефлюкс-эзофагиты, холецистит, энтериты и так далее), а также происходят нарушения работы органов зрения", – рассказала офтальмолог.

Она добавила, что чаще всего на фоне стресса люди обращаются к офтальмологу с жалобами на появление мушек и пятен в поле зрения, частое моргание, светобоязнь, слезотечение и снижение остроты зрения. По словам врача, такие симптомы возникают из-за спазма артерий, который возникает на фоне стресса. Он же, в свою очередь, увеличивает в организме уровень кислорода, что приводит к зрительным нарушениям.

"Эти симптомы преходящие, регрессируют, когда человек расслабляется", – отметила Адамян.

Кроме того, специалист обратила внимание, что одним из самых опасных зрительных нарушений, возникающих на фоне стресса, является острая центральная серозная хориоретинопатия, то есть "отек центральной зоны сетчатки, вызванный нарушением проницаемости сосудов сетчатки".

"При этом возникает стойкое пятно в поле зрения, искажение линий, резко снижается острота зрения. При возникновении вышеперечисленных жалоб рекомендуется немедленно обратиться к офтальмологу для назначения своевременного лечения", – заключила офтальмолог.

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