В Долгопрудном врачи вернули зрение 85-летнему пациенту с бурой катарактой

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Врачам Долгопрудненской больницы удалось спасти зрение почти ослепшему 85-летнему мужчине, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

При поступлении в больницу пациент с трудом различал пальцы на руке одним глазом, вторым же видел лишь самые большие буквы в офтальмологической таблице.

"Диагностика выявила у пациента осложненную бурую катаракту обоих глаз с атрофией мышц радужной оболочки. Патология формировалась в течение нескольких лет на фоне приема лекарств от другого заболевания", – говорится в сообщении.

Для лечения сложной патологии понадобилась операция, проводимая в два этапа. Сначала врачи провели дополнительное обследование и сделали больному микрохирургическую операцию на одном глазе.

"Затем, после дня наблюдений, выписали пациента домой для восстановления перед операцией на втором глазе. Через неделю пациента вновь госпитализировали и провели микрохирургическую операцию на втором глазе", – отмечается в материале.

Врачи заменили мужчине поврежденные хрусталики глаз на импланты, в результате чего зрение в обоих глазах удалось восстановить до 70%.

Ранее врачи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова спасли 54-летнего жителя области, в глазницу и мозг которого попала ветка. У пациента, кроме ушиба головного мозга и инородного объекта, выявили скопление воздуха внутри черепа, ранение правой орбиты с повреждением основания черепа, а также инфицированную рану правой подглазничной области.

Ветку удалось извлечь, а рану обработать и наложить швы. Врачи также смогли предупредить дальнейшие повреждения глаза и мозга. В общей сложности мужчина провел в клинике 20 дней.