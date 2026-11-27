Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

НМИЦ гематологии Минздрава России получил первую в стране лицензию Минпромторга на производство генотерапевтического клеточного препарата "Утжефра". Теперь его можно применять не только в самом центре, но и в других российских медицинских учреждениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Препарат предназначен для лечения В-клеточных злокачественных новообразований крови. Его разработали в лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии.

"Утжефру" производят на основе собственных Т-лимфоцитов пациента. Лекарство прошло все фазы доклинических исследований, его непатентованное название – гемагенлеклейцел.

"К настоящему моменту CAR-T-клеточный продукт "Утжефра" получили более 100 человек", – говорится в сообщении.

Ранее в России вывели на этап клинического применения персонализированную мРНК-вакцину "Онкопепт" для лечения рака толстой кишки. Препарат создан на основе неоантигенов конкретного пациента и уже используется в практике, специалисты набирают больных для терапии.