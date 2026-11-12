Еще 20 россиян получат онковакцину до конца года

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До конца года врачи планируют пролечить на базе Института имени Герцена 20 онкопациентов. Об этом в интервью "Газете.ру" заявил Герой Труда России, академик РАН, научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что Минздрав РФ выделяет финансовые средства не только на лечение 120 человек в течение 2026 и 2027 годов, но и на последующее наблюдение за ними. Этих денег должно хватить, чтобы следить за состоянием всех пролеченных пациентов.

"До конца года мы действительно планируем пролечить на базе Института имени Герцена 20 пациентов. Для этого все у нас есть", – сказал собеседник издания.

Гинцбург также отметил, что в этом году лечение одного пациента начнется на базе Башкирского государственного медицинского университета.

Ранее стало известно, что у первого пациента, который получил онковакцину, пропали метастазы. Спустя четыре месяца у него не выявили новообразований. За мужчиной продолжат ежемесячно наблюдать. Это продлится три года, рассказывал Гинцбург.