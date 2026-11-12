Гинцбург: у первого получившего онковакцину пациента ушли метастазы

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У первого пациента, получившего онковакцину, исчезли метастазы, а спустя четыре месяца наблюдения у него не выявили новообразований. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, Герой Труда РФ Александр Гинцбург.

"Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо", – приводит слова Гинцбурга "Газета.ру".

Спустя четыре месяца у пациента не выявили новообразований. Академик уточнил, что за ним продолжают наблюдать ежемесячно и это продлится три года. Глава НМИЦ радиологии Минздрава России, академик Андрей Каприн проводит пациенту детальную компьютерную томографию с очень высоким разрешением, до десятых долей миллиметра. В первую очередь специалисты смотрят лимфоузлы, обследуют пациента с головы до пят.

Гинцбург также объяснил принцип работы онковакцины, созданной на основе технологии мРНК. Она настраивает иммунную систему пациента так, что та сама уничтожает злокачественную опухоль и метастазы. Для каждого пациента создается индивидуальный препарат на основе его генетических данных, поскольку одинаковых опухолей не существует.

Впервые в клинической практике пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак" в апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России. Им стал 60-летний житель Курской области. В конце августа стало известно, что его лечение проходит успешно.

В сентябре главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что курс лечения пациента завершился с неплохим результатом. Также он заявил о продолжении вакцинации: второму пациенту уже сделали второе введение препарата, еще несколько человек готовятся к началу лечения.