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12 ноября, 09:38

Экономика

Кабмин расширил меры поддержки продавцов WB и Ozon, пострадавших от атак БПЛА

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Правительство России расширило меры поддержки продавцов Wildberries и Ozon, пострадавших от атак на инфраструктуру маркетплейсов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Теперь при принятии решения о налоговой поддержке для компаний и ИП, работающих и на Wildberries, и на Ozon, будет учитываться совокупный ущерб от атак на объекты групп компаний.

"Новым постановлением предусмотрено, что поддержка будет оказываться хозяйствующим субъектам, пострадавшим не только от атак беспилотников, но и от реактивных систем залпового огня и любых видов ракет", – говорится в сообщении.

В августе кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА на объекты Wildberries. Также были утверждены меры по сохранению работы самой компании.

Они предусматривают отсрочку по налогам и страховым взносам, приостановку налоговых проверок и проверок правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма ущерба которых превышает 5% годового дохода.

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