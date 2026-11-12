Кабмин расширил меры поддержки продавцов WB и Ozon, пострадавших от атак БПЛА

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Правительство России расширило меры поддержки продавцов Wildberries и Ozon, пострадавших от атак на инфраструктуру маркетплейсов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Теперь при принятии решения о налоговой поддержке для компаний и ИП, работающих и на Wildberries, и на Ozon, будет учитываться совокупный ущерб от атак на объекты групп компаний.

"Новым постановлением предусмотрено, что поддержка будет оказываться хозяйствующим субъектам, пострадавшим не только от атак беспилотников, но и от реактивных систем залпового огня и любых видов ракет", – говорится в сообщении.

В августе кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА на объекты Wildberries. Также были утверждены меры по сохранению работы самой компании.

Они предусматривают отсрочку по налогам и страховым взносам, приостановку налоговых проверок и проверок правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма ущерба которых превышает 5% годового дохода.

