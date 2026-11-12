Мобильные пункты обогрева развернули у столичных вокзалов

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Мобильные пункты обогрева "Социального патруля" снова начали работать у пяти вокзалов Москвы. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в отапливаемых автобусах помощь могут получить люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. С 1 ноября по 31 марта площадки можно найти у Павелецкого, Ярославского, Белорусского, Курского и Киевского вокзалов.

В прошлом сезоне помощь в мобильных пунктах получили порядка 600 раз, добавила вице-мэр. Там люди могут согреться, для них доступны консультации со специалистами и теплая одежда. Кроме того, там им рассказывают, как можно вернуться к привычной жизни.

Пункты открыты каждый день с 20:00 до 08:00. В них работают сотрудники отделения мобильных бригад Центра социальной адаптации имени Глинки. Если это необходимо, они могут вызвать медиков, проконсультировать граждан и предложить доехать до их учреждения.

С каждым человеком работают индивидуально. Ему могут помочь восстановить документы, вернуться в свой город, предоставить психологическую и юридическую помощь. Также предоставляется помощь в поиске работы, оформлении пенсии или группы инвалидности.

Кроме того, граждане могут посетить стационарный пункт обогрева на территории отделения "Дмитровское" по адресу улица Ижорская, дом 21, строение 3. Там можно погреться, принять душ, остаться на ночь, поесть и получить доврачебную помощь. Этот пункт работает круглый год.

В столице также есть круглосуточная диспетчерская служба. При обнаружении бездомного можно позвонить по номерам 8 (499) 357-01-80, 8 (903) 720-15-08, 112.

В городе также организована система поддержки семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которая объединяет 22 учреждения и охватывает более 80 адресов. В нее входят семейные центры, кризисные и социально-реабилитационные учреждения, а также организации для детей с особенностями развития.

