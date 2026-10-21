Трудности с учебой и конфликты стали главными темами обращений на линию "Школа доверия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 2,4 тысячи консультаций провели специалисты круглосуточной линии психологической помощи "Школа доверия" для школьников, родителей и педагогов. Чаще всего абоненты обращаются из-за конфликтов, личных переживаний и проблем с учебой, сообщили в Минпросвещения РФ.

По данным ведомства, 39,2% обращений поступило от детей и подростков, 23,4% – от родителей или законных представителей, 1,5% – от педагогов. Еще 36% звонков приняли от других взрослых либо от абонентов, чью категорию не удалось определить.

Линия "Школа доверия" работает круглосуточно с 11 сентября 2026 года. По ней можно обсудить со специалистами сложную ситуацию и получить рекомендации о дальнейших действиях. Бесплатный номер психологической помощи: +7 (800) 707-02-01.

Сервис действует на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета. Линию открыл министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее сообщалось, что в 2025/26 учебном году студенты российских вузов чаще всего обращались за психологической помощью из-за трудностей в общении и тревожности – на каждую из этих проблем пришлось по 19% запросов. Еще около 16% обращений были связаны с адаптацией, 13% – с депрессивными состояниями, а 12% – с учебой.

Всего в вузах работали более 2,5 тысячи специалистов из 538 психологических служб, а просветительские мероприятия охватили свыше 553 тысяч человек.