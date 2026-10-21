ФАС возбудила 16 дел о картельных сговорах на торгах с помощью ИИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Федеральная антимонопольная служба России возбудила 16 дел о возможных картельных сговорах при проведении торгов после того, как искусственный интеллект выявил признаки нарушений. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Три дела завел центральный аппарат ФАС, еще 13 – территориальные управления службы. При этом антимонопольщики продолжают проверять другие случаи предполагаемых сговоров, обнаруженные с помощью ИИ.

Несколькими днями ранее ФАС впервые возбудила антимонопольное дело на основании данных, которые система "Антикартель" с использованием искусственного интеллекта выявила самостоятельно.

Фигурантами стали "Стройпрофигрупп" и "МТ Групп", подозреваемые в имитации конкуренции на торгах по обслуживанию детских образовательных учреждений Одинцовского округа Подмосковья в 2024–2026 годах. Общая сумма закупок превысила 675 миллионов рублей.