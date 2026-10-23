"Яндекс" восстановил доступ более чем к 90% данных клиентов Yandex Cloud

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Компания "Яндекс" восстановила доступ более чем к 90% хранившихся данных клиентов Yandex Cloud. Об этом сообщили в компании, передает РИА Новости.

Часть данных вместе со связанными сервисами перенесли в другую локацию – она начала работать 23 октября. Доступ к размещенным там ресурсам будут открывать поэтапно, в течение ближайших дней. Однако основные возможности платформы клиентам уже доступны.

"Можно создавать виртуальные машины и базы данных, управлять кластерами в Kubernetes, пользоваться бизнес-аналитикой и сервисами для защиты от киберугроз, применять инструменты Yandex AI Studio для работы с искусственным интеллектом", – рассказали в компании.

В корпорации подчеркнули, что команда Yandex Cloud параллельно налаживает работу других сервисов и продолжает восстановление данных.

В начале октября у "Яндекс" произошли перебои в работе ряда сервисов. Причиной стал пожар в дата-центре в Рязанской области. Также из-за атак БПЛА пострадали дата-центры в Калуге и Владимире.

Через некоторое время "Яндекс" восстановил работу большинства AI-сервисов. Затем был возобновлен доступ к кабинетам основных рекламных сервисов.

К настоящему моменту все функции приложения "Яндекс Go" снова доступны. Кроме того, восстановлены основные функции рекламного сервиса "Директ", а также платформ "Яндекс 360" и "Яндекс Пэй". Вместе с тем часть пользователей по-прежнему сталкивается с трудностями при доступе к файлам в облачном хранилище.

Это касается и "Яндекс Такси" – клиенты по всей стране могут оформлять поездки, а водители – выполнять заказы и зарабатывать.