23 октября, 11:42Транспорт
"Яндекс Такси" восстановило работу в Москве
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Работа сервиса "Яндекс Такси" в Москве восстановлена. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
В настоящее время клиенты по всей стране могут оформлять поездки, а водители – выполнять заказы и зарабатывать.
"В сервисе работают все ключевые опции и тарифы", – подчеркнули в пресс-службе.
В начале октября "Яндекс" столкнулся с перебоями в работе ряда своих сервисов. Причиной стал пожар в дата-центре в Рязанской области. Кроме того, из-за атак БПЛА пострадали дата-центры в Калуге и Владимире.
Через некоторое время "Яндекс" восстановил работу большинства AI-сервисов. Затем был возобновлен доступ к кабинетам основных рекламных сервисов.
К настоящему моменту все функции приложения "Яндекс Go" снова доступны. Кроме того, восстановлены основные функции рекламного сервиса "Директ", а также платформ "Яндекс 360" и "Яндекс Пэй". Вместе с тем часть пользователей по-прежнему сталкивается с трудностями при доступе к файлам в облачном хранилище.
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