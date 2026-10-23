"Яндекс Такси" восстановило работу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Работа сервиса "Яндекс Такси" в Москве восстановлена. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

В настоящее время клиенты по всей стране могут оформлять поездки, а водители – выполнять заказы и зарабатывать.

"В сервисе работают все ключевые опции и тарифы", – подчеркнули в пресс-службе.

В начале октября "Яндекс" столкнулся с перебоями в работе ряда своих сервисов. Причиной стал пожар в дата-центре в Рязанской области. Кроме того, из-за атак БПЛА пострадали дата-центры в Калуге и Владимире.

Через некоторое время "Яндекс" восстановил работу большинства AI-сервисов. Затем был возобновлен доступ к кабинетам основных рекламных сервисов.

К настоящему моменту все функции приложения "Яндекс Go" снова доступны. Кроме того, восстановлены основные функции рекламного сервиса "Директ", а также платформ "Яндекс 360" и "Яндекс Пэй". Вместе с тем часть пользователей по-прежнему сталкивается с трудностями при доступе к файлам в облачном хранилище.