"Яндекс" сообщил о перебоях в работе сервисов из-за пожара в дата-центре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В работе ряда сервисов "Яндекса" наблюдаются перебои из-за пожара в дата-центре в городе Сасове Рязанской области. Об этом заявила пресс-служба компании.

Работу площадки полностью приостановили. Специалисты профильных служб находятся на месте, устраняют последствия происшествия и восстанавливают работу сервисов.

Уточняется, что инцидент затронул часть инфраструктуры. В компании подчеркнули, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет. Основные сервисы "Яндекса" при этом продолжают работать в штатном режиме.

Ранее пользователи Claude AI от Anthropic столкнулись со сбоем, из-за которого сервис перестал работать. География обращений охватила Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье, а также Германию и США. К 17:40 по московскому времени поступило порядка 170 сообщений, преимущественно о полном отказе сервиса и недоступности личного кабинета.