Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 09:05

Технологии

"Яндекс" сообщил о перебоях в работе сервисов из-за пожара в дата-центре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В работе ряда сервисов "Яндекса" наблюдаются перебои из-за пожара в дата-центре в городе Сасове Рязанской области. Об этом заявила пресс-служба компании.

Работу площадки полностью приостановили. Специалисты профильных служб находятся на месте, устраняют последствия происшествия и восстанавливают работу сервисов.

Уточняется, что инцидент затронул часть инфраструктуры. В компании подчеркнули, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет. Основные сервисы "Яндекса" при этом продолжают работать в штатном режиме.

Ранее пользователи Claude AI от Anthropic столкнулись со сбоем, из-за которого сервис перестал работать. География обращений охватила Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье, а также Германию и США. К 17:40 по московскому времени поступило порядка 170 сообщений, преимущественно о полном отказе сервиса и недоступности личного кабинета.

Читайте также


технологиипроисшествияпожар

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика