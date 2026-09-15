Сбой произошел в работе Discord

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В работе соцсети Discord произошел масштабный сбой. О неполадках сообщают пользователи по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сбои начались примерно в 16:58 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб поступило из США – более 27 тысяч. Неполадки также отмечаются в Канаде, Бразилии, Мексике, Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии, Индии и ряде других стран.

По данным Downdetector, пользователи жалуются на проблемы в работе мобильного приложения, а также на сбои голосовых звонков и авторизации.

Discord был создан в 2015 году как платформа для геймеров. Сервис позволяет общаться с помощью видео- и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.

Ранее россияне пожаловались на сбои в работе нейросети DeepSeek. Количество жалоб за сутки достигло 3,1 тысячи. Пользователи указывали на проблемы с работой сервера.