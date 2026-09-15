Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 18:03

Технологии

Сбой произошел в работе Discord

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В работе соцсети Discord произошел масштабный сбой. О неполадках сообщают пользователи по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сбои начались примерно в 16:58 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб поступило из США – более 27 тысяч. Неполадки также отмечаются в Канаде, Бразилии, Мексике, Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии, Индии и ряде других стран.

По данным Downdetector, пользователи жалуются на проблемы в работе мобильного приложения, а также на сбои голосовых звонков и авторизации.

Discord был создан в 2015 году как платформа для геймеров. Сервис позволяет общаться с помощью видео- и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.

Ранее россияне пожаловались на сбои в работе нейросети DeepSeek. Количество жалоб за сутки достигло 3,1 тысячи. Пользователи указывали на проблемы с работой сервера.

Читайте также


технологии

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика