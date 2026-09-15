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15 сентября, 16:05

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Биолог Глазков сравнил ДТП с лосем со столкновением с бетонной плитой

Сезон гона: лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Лоси все чаще становятся причиной ДТП, например, животное спровоцировало опасную ситуацию на трассе М-12, а в Новгородской области внезапно выбежавший под колеса зверь стал причиной гибели пассажира. Как обезопасить себя на дороге и какие последствия могут ждать водителя за смерть животного в аварии, разбиралась Москва 24.

Лобовое столкновение

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Лось спровоцировал ДТП на трассе М-12: видеозапись происшествия опубликовал один из водителей в соцсетях.

По словам автора ролика, животное перепрыгнуло отбойник и оказалось прямо перед машиной, в которой ехали молодая пара и их собака. Отлетевшие при столкновении рога пробили салон автомобиля и оказались на заднем сиденье. От сильного удара лесной обитатель погиб, а тушу отбросило на несколько метров. Следовавшая позади машина наехала на нее и перевернулась.

Это не единичный случай: смертельное ДТП произошло и в Новгородской области. По информации телеграм-канала Baza, лось выскочил на дорогу в Старорусском округе прямо перед иномаркой, после чего от удара машину выбросило в овраг. В итоге 35-летний пассажир скончался на месте, а 45-летний водитель получил множественные травмы и был госпитализирован. Животное также погибло.

Ранее на 23-м километре Киевского шоссе в районе метро "Саларьево" обнаружили раненого лося, застрявшего в отбойнике между полосами движения. По предварительным данным, животное сбил автомобиль. У него диагностировали сильное кровотечение и перелом задней левой ноги.

Кроме того, местные жители заметили лося, гуляющего по столичному району Измайлово. Животное отловили и вывезли в естественную среду обитания.

Кто возместит ущерб?

Фото: depositphotos/rrrneumi

Автоюрист Александр Шумский пояснил, что за погибшего лося водителю полагается компенсация в размере 80 тысяч рублей, так как животное по закону принадлежит государству.

"Эти деньги можно заплатить не только самим, но и по ОСАГО, если водитель не уехал с места ДТП. Однако ремонт собственной машины ему никто не оплачивает", – рассказал он Москве 24.

В то же время, если лось убежал после ДТП и ущерб невозможно установить, оплата не требуется, уточнил эксперт.

"Если животное нашли раненым, оказали ветеринарную помощь (например, на 20 000 рублей), это ущерб государству, который тоже можно списать с ОСАГО. Если есть КАСКО, свою машину удастся отремонтировать по нему, если нет – только за свой счет", – добавил правозащитник.

Если речь идет о платном участке дороги (например, М-12), действует закон "О защите прав потребителей". "Автодор" как управляющая компания не обеспечила безопасность проезда, поэтому с нее можно взыскать стоимость ремонта машины. Такие прецеденты уже были. В самом ДТП часто обвиняют водителя (например, он двигался слишком быстро, даже в рамках разрешенной скорости, что не позволило предотвратить столкновение), но, поскольку услуга была оказана неправильно, есть шанс взыскать с компании деньги.
Александр Шумский
автоюрист

Для обращения нужно сделать экспертизу транспортного средства, оценить ущерб и предъявить досудебную претензию управляющей компании.

"Скорее всего, они откажут, после чего можно обратиться в суд по месту жительства. Бремя доказывания лежит на организации: она должна обосновать то, что оказала услугу качественно, был форс-мажор. Если бы были ограждения или сетки, животное не могло бы выбежать, если же это произошло, возможно, защита была недостаточной", – резюмировал Шумский.

Опасность не только на дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Активность лосей связана с гоном, который длится с конца августа до середины октября в период примерно с 20:00 до 08:00–09:00, объяснил в беседе с Москвой 24 кандидат биологических наук Павел Глазков.

"Самцы бегают по лесу и издают призывный звук, подманивая самок. На голос прибегают и самцы-конкуренты, между ними вспыхивают драки, иногда с летальным исходом. Днем лоси отдыхают. В период гона у них подавлен инстинкт самосохранения, преобладает инстинкт продолжения рода, они становятся более агрессивными по отношению к себе подобным", – рассказал эксперт.

При выходе в лес за грибами или ягодами, особенно в утренние часы, Глазков рекомендовал побольше шуметь: покрикивать, хлопать в ладоши, свистеть, включать радио. Лось услышит, что рядом человек, и не подойдет.

"Опаснее идти тихо, бесшумно: в таких условиях даже хруст ветки животное может воспринять как звук самки или самца, подбежать и сгоряча ударить копытом", – добавил зоолог.

Кроме того, лоси выбегают на проезжие части, особенно в сумеречное и ночное время. Будьте предельно внимательны, максимально снижайте скорость. Знак "90 километров в час" не означает, что можно ехать 110 – выше 80–90 километров в час при ДТП с лосем смертельно опасно: у него высокие ноги, а туша влетает в салон, как бетонная плита.
Павел Глазков
кандидат биологических наук

Также стоит обращать внимание на знак "Осторожно, дикие животные". Но даже если его нет, в идеале стоит ехать максимум 60 километров в час. Отсутствие знаков не означает, что рисков влететь в зверя нет, предупредил биолог.

"Животное не меняет траекторию, поэтому при неизбежности столкновения следует направлять машину в его заднюю часть в надежде, что оно перебежит. При столкновении группируйтесь, прижимайте корпус к стойке. Сигналить нельзя – лось может повести себя неадекватно", – добавил эксперт.

Если же встреча произошла в лесу, а лось приближается и не реагирует на крики, важно визуально увеличить себя в размере. В частности, надо снять куртку, поднять над головой и раскачиваться из стороны в сторону. Также от животного можно укрыться за деревом диаметром 30–40 сантиметров: лучше встать в метре от растения, чтобы при случае оно мешало удару.

"Лоси в Москве встречаются не только в "Лосином острове", но и, например, в ТиАНО. Ночью город засыпает, и они могут зайти. Не приближайтесь к лосю – он в стрессе и способен за долю секунды перейти в агрессию. Удар копытом передних ног смертельно опасен: зверь ломает череп даже медведю", – подчеркнул Глазков.

Говоря о других животных, эксперт указал на лис, которые выходят в населенные пункты круглогодично из-за уменьшения кормовой базы в лесу. Кроме того, эти звери быстро приучаются к попрошайничеству.

"Медведи встречаются в Московской, Ярославской и Тверской областях, их численность растет, они заходят в приграничные районы. Привлекают пищевые отходы и подкисшие яблоки: медведь чувствует запах за километр, любит их, даже пьянеет. Также таким зверям нравятся пасеки. Лучший способ защиты – электропастух: тонкая проволока с низкочастотным током, продается на маркетплейсах. Она не убивает, а дает неприятный щипок. Кабаны тоже навещают приусадебные участки и города в поисках еды, от них также помогает электропастух", – отметил биолог.

По словам специалиста, единственное животное в России, которое реально охотится на человека, – амурский тигр. Медведь хоть и хищник, но на 95% вегетарианец и формирует жировой запас за счет ягод, в частности черники. Он априори боится человека, а заходы в населенные пункты связаны с подкормкой пищевыми отходами.

В целом обычно, если к человеку прибегает лось, медведь или кабан и начинает нападать, как правило, была провокация со стороны человека (подошли близко, шли тихо, неожиданно подошли к медведице с медвежатами). Побольше шумите, звери сами уйдут. Не идите на контакт даже с белками – могут болезненно укусить, оставить рваную рану или занести заражение.
Павел Глазков
кандидат биологических наук

Также не стоит брать ежа в руки: он может уколоть, а через рану есть риск заражения бешенством. Опасна и лиса, которая способна передавать вирус не только при укусе, но даже при облизывании, заключил Глазков.

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Зудакова Татьяна

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