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08 сентября, 16:09

Город

В Москве спасли лося, гулявшего по району Измайлово

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

В Москве лося, замеченного гуляющим по району Измайлово, отловили и вывезли в естественную среду обитания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Специалисты департамента выпустили животное на территории ТиНАО.

В департаменте пояснили, что у лосей сейчас гон, который длится с конца августа до начала октября с пиком активности в середине сентября. В это время звери теряют осторожность, становятся возбужденными и непредсказуемыми, могут приближаться к людям, выходить в парки и даже на дороги.

При встрече с лосем нельзя приближаться, шуметь, пытаться покормить или сфотографировать его. Лучше без резких движений отойти на безопасное расстояние.

Если животное нуждается в помощи, сообщить об этом можно в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее в Истре лосенок упал в открытый колодец. На место выехали специалисты охотнадзора, которые использовали тяжелую технику, чтобы помочь животному. После спасения лосенок пошел в сторону леса к матери.

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