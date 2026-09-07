Лосенок спасен из открытого колодца в подмосковной Истре

Фото: телеграм-канал "Мособлкомлес"

Лосенок упал в открытый колодец в деревне Карцево в подмосковной Истре и не смог вылезти оттуда сам. Спасательную операцию провели инспекторы охотнадзора, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сообщение о происшествии от оператора системы "112" поступило в региональную службу Мособлкомлеса. Инцидент произошел на территории коттеджного поселка "Тихая Заводь". Как уточнили в ведомстве, лосихе удалось пройти через ограждение поселка, а ее детеныш провалился в колодец, пока искал выход.

Специалисты охотнадзора быстро приехали на место. Для освобождения животного была задействована тяжелая техника. После спасения лосенок сразу пошел в сторону леса к матери.

Ранее в Можайске спасли собаку, которая провалилась в заброшенный колодец. Животное находилось на глубине двух метров. Один из спасателей спустился вниз и достал собаку, которая, освободившись, быстро убежала.

