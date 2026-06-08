В Можайске спасли собаку, которая провалилась в колодец

Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели помогли собаке, которая провалилась в заброшенный колодец в Можайске. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас".

Как рассказал замначальника поисково-спасательного поста 308-й Роман Протасевич, в единую службу экстренных вызовов "Система-112" позвонил мужчина, нашедший животное в колодце с водой и мусором в промышленной зоне.

Он подождал спасателей на месте и провел к колодцу. Собака провалилась на глубину двух метров. У животного не получилось выбраться по лестнице-палке, поэтому старшему смены пришлось спуститься и достать его.

После спасения собака быстро убежала, а сотрудники Мособлпожспаса прикрыли колодец подручными средствами.

Ранее спасатели помогли кошке, которая застряла в заборе в подмосковном Ступине. Животное было агрессивным, поэтому они действовали аккуратно, надев на него боевую одежду, чтобы избежать царапин и укусов, после чего сняли с забора.

