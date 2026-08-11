Трамп заявил, что ЕС может передать Украине купленные у США истребители

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продает Евросоюзу оружие, включая истребители, и европейские страны могут самостоятельно распоряжаться им, в том числе передавать Украине. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью, передает РИА Новости.

Трамп не уточнил, идет ли речь о продаже Европе новых истребителей с возможностью их последующей передачи Киеву или о самолетах, которые ранее уже были переданы Украине. Однако он вновь повторил, что Соединенные Штаты поставляют вооружение ЕС за полную стоимость, а дальнейшее решение об их использовании остается за европейской стороной.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон безвозмездно предоставляет Киеву разведданные, в том числе для нанесения ударов по российским энергообъектам. Утверждается, что инициативу поддерживает директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф.

До этого американские сенаторы рассказали, что между США и Украиной активизировался обмен разведывательной информацией.