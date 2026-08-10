В МИД РФ заявили, что Москва привержена договоренностям в Анкоридже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва продолжает придерживаться договоренностей по конфликту на Украине, достигнутых в Анкоридже. С таким заявлением в беседе с ТАСС выступил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, российская сторона сохраняет приверженность целям специальной военной операции, поставленным руководством страны, и готова добиваться их реализации, опираясь на анкориджские понимания.

Дипломат также выразил уверенность, что кризис вокруг Украины можно разрешить политико-дипломатическим путем. Однако для этого необходимо наличие соответствующей политической воли.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пересмотрели свою позицию относительно договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже. При этом Россия готова выполнить все взятые на себя обязательства по принципу "пацан сказал – пацан сделал".

Также министр напомнил, что Владимир Путин не раз повторял, что поставленные им в июне 2024 года задачи, будут выполнены.