Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявления на гражданство РФ

Фото: depositphotos/v.anisimov

Более 60 тысяч жителей Приднестровья воспользовались указом об упрощенном получении российского гражданства. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал глава республики Вадим Красносельский.

По его словам, именно столько заявлений уже подано на данный момент. При этом Красносельский подчеркнул, что после выхода соответствующего указа Владимира Путина власти продолжают отлаживать процедурные моменты.

В частности, прорабатывается вопрос, связанный с повышением консульского сбора. Однако президент заверил, что все нюансы будут урегулированы в пользу людей.

Путин в мае подписал указ, упрощающий прием в гражданство жителей Приднестровья. Российский лидер обосновал это необходимостью защиты прав и свобод человека согласно международным нормам. Также в документе прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей этого региона.