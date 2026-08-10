Средства ПВО РФ за ночь сбили 456 украинских БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым.

В ведомстве уточнили, что уничтожение дронов проводилось дежурными силами ПВО.

Ранее украинские военные атаковали Белгород, удары были нанесены ночью 9 августа. В результате погибли 6 человек, еще свыше 20 пострадали. Состояние 12 из них оценивалось как средней степени тяжести, они находятся в больницах.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. В городе уже начался ремонт поврежденных после ударов домов.