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10 августа, 08:27

Происшествия

Средства ПВО РФ за ночь сбили 456 украинских БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым.

В ведомстве уточнили, что уничтожение дронов проводилось дежурными силами ПВО.

Ранее украинские военные атаковали Белгород, удары были нанесены ночью 9 августа. В результате погибли 6 человек, еще свыше 20 пострадали. Состояние 12 из них оценивалось как средней степени тяжести, они находятся в больницах.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. В городе уже начался ремонт поврежденных после ударов домов.

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