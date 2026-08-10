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10 августа, 07:37

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Arab News: утечка нефти произошла на тонущем танкере у побережья Омана

Утечка нефти произошла на тонущем танкере у побережья Омана

Фото: 123RF.com/alexfilim

Танкер Caroline Bezengi терпит бедствие у берегов Омана, перевозя почти миллион баррелей нефти. Об этом сообщает саудовское издание Arab News со ссылкой на спутниковые снимки.

Судно столкнулось с проблемами еще два месяца назад, сев на мель неподалеку от острова Киблия у юго-западного побережья Омана. В настоящий момент корабль частично затоплен, и вода продолжает прибывать.

Медленное погружение танкера спровоцировало утечку. Разлив нефти растянулся на территории, достигающей почти 800 квадратных километров.

Особую тревогу экологов вызывает локация происшествия. Район бедствия находится в границах Аравийского морского заповедника – уникальной экосистемы, служащей домом для множества видов, включая тех, что находятся на грани полного исчезновения.

Ранее торговое судно "Янина" затонуло в Черном море в результате атаки морских дронов. Атака произошла в ночь на 1 августа в 130 милях от Новороссийска. По словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, это был мирный контейнеровоз, который перевозил гражданскую продукцию.

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