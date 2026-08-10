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10 августа, 08:20

Общество

Путассу стала самой доступной рыбой в России

Фото: legion-media.com/Alamy/Vladimir Mironov

Средняя отпускная цена на путассу в июле составила 82 рубля за килограмм, что является самым низким показателем среди всех видов рыбы на российском рынке, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) по итогам исследования торговых предложений.

Второй по доступности рыбой оказалась тихоокеанская сельдь, ее стоимость – 93 рубля за килограмм. Тройку лидеров замыкает каспийская тюлька со средней ценой 95 рублей за килограмм. Далее следуют черноморская килька и атлантическая сельдь – 97 и 110 рублей за килограмм соответственно.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, ассоциация проводит это исследование уже третий год. За это время рейтинг существенно изменился. Например, путассу поднялась с пятого места на первое, а также стала доступнее тихоокеанская сельдь. Это связано с ростом вылова, а также стабильным внутренним спросом.

Кроме того, в прошлый раз в топ-5 входила мойва, однако сейчас она постепенно переходит в раздел премиальной рыбы. Зверев объяснил, что из-за отсутствия квоты российские рыбаки не могут ловить ее уже два года и все предложения – импортные. Из-за этого ее средняя отпускная цена составляет около 330 рублей за килограмм.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что из-за длительной жизни и больших размеров в тунце накапливается свинец и другие тяжелые металлы. Из-за этого есть эту рыбу стоит изредка и небольшими порциями, поскольку тяжелые металлы вредны для организма.

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