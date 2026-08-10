Полиция Таиланда назвала бежавшую из Мьянмы россиянку жертвой торговцев людьми

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Правоохранители Таиланда рассматривают россиянку Марию, покинувшую Мьянму, как жертву торговцев людьми, сообщил ТАСС источник в полиции королевства.

Таким образом в полиции ответили на вопрос о возможном преследовании женщины за нарушение иммиграционного законодательства при пересечении границы.

В полиции отметили, что в ближайшее время Мария будет передана сотрудникам посольства РФ в Таиланде. Дипломаты окажут ей содействие в возвращении на родину.

Ранее в тайском городе Месай на границе с Мьянмой была найдена 19-летняя россиянка, она лежала без сознания на парковке торгового центра. Кроме того, у нее были зафиксированы тяжелые травмы по всему телу.

После того как ей оказали помощь, гражданка России смогла рассказать, что изначально она приехала на работу в Китай, после чего улетела в Таиланд, а затем оказалась в Мьянме. Сначала она была в Янгоне, откуда ее доставили в Тхаличек.

Предварительно, ее заманили в Юго-Восточную Азию онлайн-мошенники, а когда она отказалась подчиниться, ее избили, перевезли через границу и подбросили к торговому центру.

