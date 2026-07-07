Россиянка рассказала, как парень из Tinder продал ее в рабство в Мьянме

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Россиянка, которую обманом вывезли в мошеннический центр в Мьянме, рассказала РИА Новости, как парень из Tinder продал ее в рабство.

По ее словам, в приложении для знакомств она начала общаться с китайцем. Какое-то время они путешествовали по стране, а позже он предложил ей встретиться в Мьянме, где он якобы хотел пожить некоторое время и показать девушке буддистские храмы. Она призналась, что позже поняла, что ее "молодой человек" втирался в доверие и собирал о ней информацию, расспрашивал ее о мошеннических центрах и собирал ее фотографии.

Когда россиянка прилетела в Янгон, мужчина несколько дней обещал, что приедет позже, но в итоге за ней приехал автомобиль. По дороге в него стали подсаживаться незнакомые китайцы. Девушка позвонила молодому человеку, но тот ответил, что все в порядке, а пассажиры нужны "для безопасности" из-за военного положения.

В итоге, спустя несколько блокпостов, россиянку переправили через реку на лодке, пересадили в другую машину и привезли в закрытый комплекс, где ее встретил другой китаец. Девушка объяснила, что произошла ошибка, и хотела снова позвонить своему возлюбленному, однако ей заявили, что теперь она будет работать в этом месте.

"Я повторила, что это невозможно. Тогда он сказал: "Нет. С завтрашнего дня ты начинаешь работать. Тебя продали", – добавила гражданка России.

Кроме того, мужчина, которого она считала своим молодым человеком, уже получил деньги за ее продажу. Помимо этого, он передал фотографии – на их основе, с помощью искусственного интеллекта, созданы новые изображения, которые будут использоваться для мошеннических схем на сайтах знакомств.

Ей также пригрозили убийством, если она откажется работать, а для устрашения избили одного из работников центра палкой и электрошоком.

Девушку освободили 6 июня. Сейчас сотрудники российского посольства в Таиланде оказывают ей необходимую помощь для организации безопасного возвращения на родину. Это стало возможно благодаря взаимодействию российских дипломатических учреждений, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.

