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07 июля, 11:22

Экономика

Минпромторг РФ проработает возможность введения утильсбора на ж/д технику

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпромторг России прорабатывает возможность введения утилизационного сбора на железнодорожную технику. Об этом глава ведомства Антон Алиханов заявил на международной промышленной выставке "Иннопром-2026".

По словам министра, Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсы для поддержки промышленности. В этом качестве в России уже работает утильсбор на колесную и самоходную технику.

"И сейчас у нас есть ряд обращений от губернаторов и представителей отрасли о введении подобного механизма по железнодорожному машиностроению", – цитирует Алиханова РИА Новости.

Ранее российское правительство предоставило отсрочку по уплате утильсбора крупнейшим отечественным производителям автомобилей, самоходной техники и прицепов. Срок уплаты сбора за четвертый квартал 2025 года, а также первый, второй и третий кварталы 2026-го для них перенесли на декабрь текущего года. Предполагается, что это поможет обеспечить стабильность финансовой деятельности компаний отрасли, пояснили в Минпромторге.

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