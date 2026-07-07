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07 июля, 12:18

Транспорт

Оплата проезда по биометрии запущена на 35 станциях МЦД-4

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Оплата проезда по биометрии была запущена еще на 35 станциях четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), сообщает Дептранс Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Москва – мировой лидер по количеству видов транспорта, где действует оплата по биометрии. Она уже работает на всех турникетах метро и МЦК, на "Аэроэкспрессе", речных регулярных маршрутах, МЦД-1, а теперь и на МЦД-4", – отметил вице-мэр.

По его словам, воспользоваться сервисом можно на 122 проходах 35 станций МЦД-4. Кроме того, до конца июля возможность применить биометрию появится на МЦД-2, а до конца года – на МЦД-3. Всего в системе зарегистрировано уже около 900 тысяч пользователей, которые в рабочий день совершают свыше 200 тысяч проходов в городском транспорте.

Для доступа к системе достаточно пройти регистрацию в приложении "Метро Москвы" и затем подключить сервис оплаты по биометрии. К сервису подключены турникеты на вход и выход – они обозначены специальными стикерами. Для оплаты нужно просто взглянуть в камеру на турникете.

"На станциях без турникетов для начала и завершения поездки нужно приложить к валидатору ту же банковскую карту, которую вы привязали к сервису", – предупредили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что в 2026 году жители столицы совершили порядка 670 миллионов поездок на городском транспорте по карте москвича. Такая карта предоставляет возможность безлимитных поездок в общественном транспорте по льготным тарифам. Воспользоваться льготами на проезд могут около 5 миллионов обладателей карт.

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