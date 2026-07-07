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07 июля, 13:05

Происшествия

Силы ПВО России за сутки сбили 797 украинских дронов

Фото: mil.ru

Средства ПВО России за сутки нейтрализовали 797 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожены 11 управляемых авиабомб противника, 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун".

При этом за ночь силы ПВО ликвидировали 452 украинских дрона. Их уничтожили над 17 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Также сообщалось, что в Калужской области после атаки на промышленное предприятие в Дзержинском округе возник пожар. Среди местных жителей пострадавших нет.

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