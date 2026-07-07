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07 июля, 13:25

Мэр Москвы

Собянин сообщил об отражении атаки уже 45 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системой ПВО Минобороны были уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву во вторник, 7 июля, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, рядом со столицей нейтрализовано уже 45 БПЛА.

При этом в ночь на 7-е число в направлении Московского региона было выпущено около 430 вражеских дронов. На подлете к городу за ночные часы сбили 36 беспилотников, остальные ликвидировали на дальних подступах.

За сутки над Россией было нейтрализовано 797 беспилотников самолетного типа ВСУ. По информации Минобороны РФ, также были уничтожены 11 управляемых авиабомб противника, 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун".

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