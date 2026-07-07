Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста к парку "Фили"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство нового 424-метрового моста через Москву-реку к парку "Фили" завершится в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Он свяжет будущие парк и набережную в Мнёвниковской пойме с парком культуры и отдыха "Фили". В часы максимальной нагрузки мостом смогут пользоваться до 900 человек в час.

Трехпролетное сооружение строится на основе стальной вантовой системы, где несущим элементом выступит большая арка. Для доставки материалов и перемещения техники между берегами Москвы-реки на данный момент возвели временный технический мост.

"Одновременно строится два велопешеходных моста. Один из них соединяет Крылатское и Мнёвники. И второй – это тот, на котором мы здесь находимся, между парком "Фили" и Мнёвниками", – рассказал мэр.

По его словам, вместе с автомобильным мостом их изначально планировали открыть в середине 2027 года, однако строители рассчитывают завершить работы раньше. Собянин добавил, что строительство ведется в рамках развития территории завода имени М. В. Хруничева и Мнёвниковской поймы. Здесь уже построены два автомобильных моста, еще один находится в стадии возведения.

Сейчас на территории обеих пойм продолжается развитие улично-дорожной сети. Проект предусматривает строительство трех автомобильных мостов через Москву-реку – Гагаринского моста в створе улицы Мясищева, моста Академика Королева в створе Берегового проезда, открытого 9 сентября 2025 года, а также моста-паруса в створе Новозаводской улицы. Кроме того, строится велопешеходный мост через Москву-реку на улице Островной.

Также планируется реконструкция набережных Москвы-реки общей протяженностью более 10 километров. В пресс-службе мэра напомнили, что в 2022–2025 годах в столице построили шесть пешеходных мостов.

Параллельно с этим специалисты занимаются модернизацией промзоны № 32, расположенной в столичном районе Царицыно. Сейчас там ведется строительство индустриального парка.

Его возведут в границах МКАД рядом с МСД и Кантемировской улицей, откуда можно будет легко добраться до МКАД, ТТК и остальных магистралей. Специалистам предстоит на отдельных участках возвести три здания, у каждого из которых будет отдельный проезд и своя парковка. Также в парке расположатся производства электроники и фармацевтики.