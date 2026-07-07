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07 июля, 14:09

Происшествия

Сотрудник ГУР Украины признался в убийстве подозреваемой во взрыве в Монако

Фото: interpol.int

Действующий сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны(ГУР) Украины дал признательные показания в убийстве подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины (СБУ).

Задержанный заявил, что убил женщину вместе со своим подельником. Его тоже задержали. Им оказался бывший сотрудник правоохранительных структур Украины.

Имя их жертвы – Анастасия Березовская. Ее тело обнаружили под Киевом 6 июля около 23:00.

Известно, что она покинула Украину 22 марта 2025 года, а вернулась в страну 1 июля 2026 года. По данным СМИ, женщину застрелили.

Ранее сообщали, что подозреваемой в преступлении считают женщину украинского происхождения, которая жила в Германии. Предполагалось, что после преступления она со своими сообщниками уехала в Италию. В отношении нее был выдан международный ордер на арест.

Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошел 29 июня. В результате случившегося пострадали Ермолаев, его спутница Анна Насобина и 13-летний сын предпринимателя.

Сначала журналисты писали, что за покушением на бизнесмена могут стоять представители преступного мира. Якобы его хотели убить из-за мошеннических кол-центров в Днепре. Однако позже появилась версия о причастности к взрыву в Монако СБУ.

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