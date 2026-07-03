RTL: следователи установили личность устроившего взрыв в Монако

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Следователи установили личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом пишет издание RTL со ссылкой на прокуратуру страны.

Правоохранители уже выдали ордер на арест подозреваемого. Кроме того, в отношении него выдали красный ордер Интерпола. Имя злоумышленника при этом не раскрывается.

В свою очередь, France Info сообщает, что подозреваемой в покушении на Ермолаева стала 30-летняя женщина украинского происхождения, проживающая в Германии. Предполагается, что после преступления она направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый в организации взрыва в Монако может находиться в одной из европейских стран. В связи с этим судебные власти княжества задействовали международные каналы связи.

ЧП в подъезде жилого дома в Монако произошло вечером 29 июня: неизвестный оставил рюкзак со взрывчатым устройством, начиненным металлической дробью и болтами.

В результате взрыва пострадали три человека – Ермолаев, его спутница Анна Насобина, которая является дочерью бывшего украинского зампрокурора, и 13-летний сын бизнесмена.

По данным украинских СМИ, покушение на Ермолаева могли подготовить представители преступного мира из-за мошеннических кол-центров в Днепре. При этом следователи считают приоритетной версию о причастности к взрыву СБУ.