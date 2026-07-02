Nice Matin: пострадавшей при взрыве в Монако стала дочь украинского экс-зампрокурора

Фото: ТАСС/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Спутницей украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшей при взрыве в Монако, является Анна Насобина – дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области. Об этом говорится в статье издания Nice Matin.

По информации журналистов, 46-летняя Насобина получила наиболее тяжелые травмы в результате случившегося. Женщина потеряла ногу и ступню второй ноги. Она по-прежнему остается в критическом состоянии.

Кроме того, 13-летнего сына бизнесмена отбросило взрывом на 20 метров, он получил ожоги по всему телу. Авторы статьи отмечают, что Ермолаев и его спутница пока не в состоянии давать показания.

ЧП в подъезде жилого дома в Монако произошло вечером 29 июня: неизвестный оставил рюкзак со взрывчатым устройством, начиненным металлической дробью и болтами. В результате взрыва Ермолаев получил осколочные ранения и ожоги.

По данным украинских СМИ, покушение могли подготовить представители преступного мира из-за мошеннических кол-центров в Днепре. Вместе с тем следователи считают приоритетной версию о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к взрыву.

1 июля в Монако задержали подозреваемого в покушении на Ермолаева. Однако позже его отпустили на свободу. О предъявлении ему обвинений не сообщалось.