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00:22

Происшествия

Три человека пострадали в результате мощного взрыва в Монако

Фото: МАХ/Mash

Три человека пострадали в результате мощного взрыва в Монако. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает агентство AFP со ссылкой на правительство страны.

По информации BFMTV, взрыв произошел после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак у входной двери здания на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. Сам подозреваемый уже скрылся с места происшествия.

Журналисты уточняют, что пострадавшими в результате взрыва стали граждане России и Украины. Как отмечает издание Monaco-matin, раненые являются членами одной семьи с украинским гражданством. Другие подробности случившегося устанавливаются.

Ранее в Йемене в результате подрыва автомобиля погиб корреспондент телеканала Al Hadath Мухаммед Аида. Взрывное устройство сработало в машине журналиста в городе Эль-Мукалла, административном центре провинции Хадрамаут.

В Катаре по меньшей мере 13 человек погибли и 66 пострадали при взрыве на газоперерабатывающем заводе в промзоне Рас-Лаффан. Причиной ЧП стал несчастный случай. При этом произошедшее не повлияло на экспорт природного газа.

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