Автомобиль въехал в толпу болельщиков на ЧМ-2026

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Автомобиль в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас въехал в толпу болельщиков, которые отмечали победу сборной Мексики над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила газета Financiero, ссылаясь на сообщение властей.

В материале уточнили, что в результате инцидента пострадали не менее 17 человек. По данным СМИ, водитель пытался силой пробиться через толпу, но болельщики окружили машину и били по ней.

Ранее неизвестный открыл огонь по такси с болельщиками сборной Аргентины, которые ехали на матч чемпионата мира по футболу против Алжира. Ранение получил водитель.

Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике официально начался 11 июня. Перед матчем Мексики и ЮАР на стадионе состоялась церемония открытия. Основной темой торжественного шоу стало папье-пикадо – традиционное мексиканское искусство создания ажурных бумажных гирлянд, декораций и флагов.

ЧМ продлится до 19 июля. В этом году в нем впервые принимают участие участие 48 национальных команд.

