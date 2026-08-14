Сильный ветер в Москве ослабнет к вечеру 14 августа

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Сильный ветер в столичном регионе ослабнет после 16:00–17:00 пятницы, 14 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что утром ветер усилился и в настоящий момент его порывы достигают 14–19 метров в секунду. По шкале Бофорта такая скорость соответствует восьмибалльному шторму, который может затруднять передвижение, ломать тонкие ветви и сухие сучья, а также валить ветхие и слабо закрепленные конструкции.

"В ближайшие часы в регионе сохранится северо-западный ветер со скоростью в порывах до 15–20 метров в секунду", – указал Леус.

Комплекс городского хозяйства Москвы ранее предупреждал о сильном ветре. Горожан и гостей призывали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Температура 14 августа окажется в пределах от 17 до 19 градусов. Тем не менее, по прогнозам специалистов, 15 августа столбики термометров покажут от 18 до 21 градуса, а 16-го числа ожидается уже 22–25 градусов. В начале следующей недели температура воздуха достигнет 28 градусов.

